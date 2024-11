Genova – La Polizia Locale ha reso noto un episodio che si è verificato negli scorsi giorni in val Bisagno, dove un minorenne che si trovava a bordo di uno scooter rubato non si sarebbe fermato all’alt degli agenti e avrebbe tentato di scappare.

Il giovane sarebbe stato visto con lo smartphone in mano mentre stava guidando in via Solimano e, alla richiesta di fermarsi, sarebbe fuggito fino a via Buscaglia, dove un altro agente intervenuto l’ha fermato. Proprio nel fermarlo, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale: le sue ferite sono state giudicate guaribili in cinque giorni.

Dai primi accertamenti, è emerso come il mezzo sul quale stava viaggiando il giovane fosse stato rubato ad inizio settembre. Nei suoi confronti è scattata la denuncia, mentre lo scooter è stato consegnato al legittimo proprietario.