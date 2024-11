L’arrivo di aria umida in quota causerà un temporaneo aumento della nuvolosità tra oggi, venerdì 8 novembre e sabato 9. Domenica invece è previsto ovunque il ritorno di condizioni di cielo sereno.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 8 Novembre 2024

Al mattino cielo in prevalenza velato per la presenza di nubi alte e sottili; possibili strati di nubi basse sui versanti padani in successivo dissolvimento.

Nel pomeriggio incremento della nuvolosità, sempre medio-alta, su tutta la regione ed in serata non si esclude qualche sgocciolio o debole pioggia più probabile in mare aperto.

Venti moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa con possibili rinforzi tra la notte e il mattino, deboli variabili sul resto della regione.

Mare stirato sotto costa sul settore centrale, mosso a ponente, poco mosso altrove.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi

Sulla costa temperature minime tra +10/+17°C e massime tra +16/+20°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C (fondovalle)/+10°C e massime tra +11/+15°C