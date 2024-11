Genova – Cavalli selvaggi che passeggiano liberamente sulle strade per il monte Fasce, alle spalle della città. Un invito alla massima attenzione alla guida quello diffuso dalla polizia locale che segnala la presenza dei magnifici animali che vagano liberi sulla strada che sale alla vetta del monte.

Gli animali, che hanno formato branchi composti anche di decine di esemplari, sono ben conosciuti da chi trascorre il tempo libero sul monte che sorge alle spalle della città ma gli non tutti sanno che i cavalli selvaggi stazionano volentieri sul nastro di asfalto che sale sul monte e sempre più spesso bloccano letteralmente il traffico o attraversano improvvisamente la strada generando situazioni di potenziale pericolo per chi non procede con cautela e magari schiacciando un pò troppo sull’acceleratore.

Del resto si tratta di animali che vivono allo stato brado e che non sono proprio abituati al traffico ed al passaggio delle auto.

Meglio quindi mantenere la velocità molto contenuta e prestare la massima attenzione mentre si guida.

Foto di Archivio