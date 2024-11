Una grossa bolla depressionaria si avvicina al centro Europa e sulla Liguria aumentano velocemente le nuvole e la possibilità di qualche rovescio sul settore orientale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 17 Novembre 2024

Nuvolosità in aumento con prime precipitazioni possibili a partire dalla mattinata sul centro-levante.

Rovesci intermittenti che interesseranno anche le ore pomeridiane con decentramento verso lo Spezzino.

Cieli parzialmente nuvolosi sul Ponente con aperture via via sempre più diffuse dalla tarda mattinata. Foschie o banchi di nebbia possibili durante le prime ore del mattino sui versanti padani del settore occidentale.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali sul centro-levante, con rinforzi di Libeccio al largo e sullo Spezzino costiero. Deboli da Nord sul Ponente

Mare mosso o molto mosso su tutti i tratti costieri. Localmente agitato al largo dell’estremo Levante.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento sul settore Occidentale

Sulla costa temperature minime tra +8/+15°C e massime tra +13/+18°C

Nell’interno temperature minime tra +1°C/+8°C e massime tra +9/+16°C