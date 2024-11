La settimana inizia con condizioni di tempo variabile sulla Liguria, con cielo più sgombero al mattino e con più nuvole al pomeriggio in un contesto pressoché asciutto. Nella seconda metà della settimana è però previsto un repentino cambio di circolazione che porterà ad un peggioramento con l’arrivo di aria molto fredda da Nord.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 18 Novembre 2024

Nuvolosità medio-alta in mattinata su tutta la regione con qualche possibile cumulo di macaia sul settore costiero del Genovesato e dello Spezzino.

Possibili banchi di nebbia alle prime ore del mattino sui versanti padani.

Durante il pomeriggio aumento della nuvolosità sul centro-levante, ove non si escludono brevi piovaschi. Rasserenamenti possibili sull’estremo ponente.

Venti deboli dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale. A regime di brezza dai quadranti meridionali sul Levante a partire dalla tarda mattinata.

Mare mosso o molto mosso sul settore orientale. Poco mossi o quasi calmi sulla costa del Savonese e dell’Imperiese.

Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve aumento sul settore Occidentale

Sulla costa temperature minime tra +10/+15°C e massime tra +14/+20°C

Nell’interno temperature minime tra +0°C/+9°C e massime tra +9/+16°C