Genova – Novità importanti per il nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bolzaneto. Ad annunciarle Cristina Lodi, consigliera regionale di Azione che ha parlato di “situazione che si sta sbloccando”.

“Forse si è arrivati finalmente al dunque – ha spiegato Lodi – per aiutare i vigili del fuoco di Bolzaneto ad avere una giusta e ampia e moderna sede di staccamento, perché è almeno dal 2016 che stanno attendendo che una parte dell’ex mercato comunale di Bolzaneto venga destinato e venga passato dal comune al demanio affinché possano essere avviati i lavori per un nuovo distaccamento. Tuttavia è un fatto che i vigili del fuoco di questa città hanno ad oggi visto solo promesse e mai nulla di concreto. Vedere acquisita da parte del demanio la casa del soldato di Sturla, per una nuova caserma, ad esempio, era evidente che fosse un progetto che non poteva essere realizzato lì e quindi ad oggi, sul tema di una sede a Levante non vi è nessuna prospettiva. Invece a Bolzaneto, abbiamo il contesto di una storia complessa per cui si sta riqualificando tutto l’ex mercato di Bolzaneto- ma per contenziosi e problemi burocratici tra comune e demanio i vigili del fuoco sembrano quasi dover rinunciare ad avere in un’opera di riqualificazione per la parte a loro spettante. Troppo facile ricordarli nei momenti in cui sono sempre importanti e decisivi, ancora troppo facile ricordarli in questa città per alcuni dei momenti davvero dolorosi che l’hanno caratterizzata e sarebbe invece molto più semplice provare concretamente a dare loro spazi e modalità di lavoro sostenibili e accettabili. Speriamo che quanto è emerso in commissione, cioè che si sta finalmente sbloccando la situazione, sia davvero un punto di ripartenza”.