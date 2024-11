Casarza Ligure (Genova) – Un incidente si è verificato nel corso della notte appena trascorsa in via Bruschi, dove una donna avrebbe perso il controllo dell’auto sulla quale stava viaggiando che sarebbe finita fuori strada prima di ribaltarsi. E’ accaduto intorno alla mezzanotte.

Tanta paura ma, fortunatamente, la 50enne è riuscita ad uscire dal mezzo in maniera autonoma e a chiamare i soccorsi. Per lei non si è nemmeno reso necessario il trasporto all’ospedale.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, che hanno rimesso in sicurezza la vettura. E’ ancora da chiarire la dinamica del sinistro stradale.