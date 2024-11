Dolceacqua (Imperia) – Si è costituito alle forze dell’ordine il 43enne che venerdì scorso aveva travolto con la sua auto, una ragazza di 16 anni che viaggiava in scooter. L’uomo si è presentato alla stazione dei carabinieri di Dolceacqua assumendosi la responsabilità di quanto avvenuto e sostenendo di non essersi accorto di nulla.

L’incidente era avvenuto una settimana fa sulla strada provinciale della val Nervia, tra Dolceacqua e Isolabona, nell’imperiese.

L’uomo si trovava alla guida della sua vettura quando, per cause e in circostanze da chiarire, avrebbe travolto la giovane facendola cadere rovinosamente dal suo scooter per poi fuggire senza prestare soccorso.

Fortunatamente altri passanti avevano subito chiamato il 118 e la giovane era stata trasferita in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove si trova tutt’ora ricoverata in gravi condizioni.

Subito dopo era partita una caccia all’auto pirata che non ha portato a risultati sino a quando l’uomo non ha deciso di presentarsi ai carabinieri.

Per lui una denuncia per omissione di soccorso.