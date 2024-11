Liguria – L’Istat ha pubblicato il report relativo al numero di omicidi commesso in Italia nel corso di tutto il 2023. Sono in totale 334 gli omicidi che si sono verificati in tutto l’anno solare, con un incremento del 3,7% rispetto al 2022: di questi, le vittime tra gli uomini sono 217 e quelle tra le donne 117.

Il report, inoltre, sottolinea un dato sicuramente non positivo per la Liguria. Con i suoi dodici omicidi (otto uomini e quattro donne assassinati), la nostra regione è la seconda per numero di delitti commessi in rapporto alla popolazione con 0,8 vittime ogni 100mila abitanti.

A precedere la Liguria soltanto la Sardegna (1,02), mentre completa il triste podio la Campania (0,73). La media nazionale è di 0,57.