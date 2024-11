Sanremo (Imperia) – Un grave incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna in corso Mazzini, nel comune di Sanremo. A rimanere coinvolti sono stati uno scooter e un furgoncino, che per cause ancora da chiarire si sono scontrati.

L’impatto sarebbe stato piuttosto violento e ad avere la peggio, come spesso accade in queste situazioni, è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno prestato le prime cure nei suoi confronti, cercando di rianimarlo. Successivamente, è stato trasportato all’ospedale di Sanremo: le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Oltre all’ambulanza e all’automedica, sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto e hanno anche gestito il traffico che si è creato nella zona. Per favorire le operazioni, infatti, si è resa necessaria la momentanea chiusura della strada statale Aurelia in entrambe le direzioni.