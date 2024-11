Una nuova perturbazione di origine atlantica torna ad interessare il Nord Italia e la Liguria portando un rapido peggioramento con precipitazioni moderate e rovesci durante la giornata di oggi, martedì 26 novembre e nella prima parte di domani, mercoledì 27.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 26 Novembre 2024

Nelle prime ore della mattinata un debole fronte inizierà a transitare sulla nostra regione a partire dall’ Imperiese, accompagnato da rovesci moderati e qualche locale colpo di tuono; Quest ultimo , sospinto da correnti tese in quota, interesserà il centro della regione entro le ore centrali della giornata e il Levante durante il pomeriggio.

Esaurimento dei fenomeni in serata sui settore occidentali, mentre deboli piovaschi potranno insistere localmente tra Spezzino e Tigullio fino alla mattinata seguente.

Venti al mattino deboli o moderati da nord sul settore Occidentale con rinforzi pomeridiani sugli sbocchi vallivi del Savonese . Moderati da S-SE sul settore Centro-Orientale in progressivo “ripiegamento” verso Est nel corso della serata.

Mare generalmente mosso o molto mossi su tutti i settori. Stirati sotto costa sul Savonese e Imperiese Orientale

Temperature minime in aumento. Massime in lieve calo sui settori centro-occidentali e in lieve aumento nelle zone esposte al richiamo sciroccale sul Levante.

Sulla costa temperature minime tra +8/+14°C e temperature massime tra +12/+17°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C/+7°C e temperature massime tra +5/+15°C