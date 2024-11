Sant’Olcese (Genova) – Molta paura, grossi danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato ieri sera sul tetto di una abitazione di Vicomorasso, nel comune di Sant’Olcese. I proprietari si sono accorti del fumo che usciva dalla porzione di tetto accanto alla canna fumaria ed hanno subito capito che si trattava di un principio di incendio.

Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco e si è cercato di bagnare la porzione di tetto con un getto d’acqua.

I pompieri di Bolzaneto hanno raggiunto velocemente la casa ed hanno subito tolto una parte delle tegole del tetto per poter accedere alla zona interessata dall’incendio che bruciava sotto.

In breve l’incendio è stato domato e sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime verifiche per accertare l’origine del rogo.

Quasi certamente si tratta del surriscaldamento della canna fumaria che ha dato vita all’incendio.

Ora la famiglia che risiede nell’abitazione dovrà sobbarcarsi le spese per la riparazione che sono piuttosto ingenti.

Gli esperti raccomandano una corretta manutenzione delle condotte di scarico, specie negli edifici con tetto in legno poiché i residui della combustione, se non rimossi, formano strati che possono prendere fuoco surriscaldando, appunto, tratti localizzati della canna fumaria e le alte temperature possono trasmettersi al legno del tetto sino a farlo incendiare.

Una manutenzione effettuata da esperti è in grado di eliminare o comunque contenere al massimo questo pericolo.