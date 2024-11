Genova – Ancora auto in fiamme e ancora paura e molti danni e l’intervento dei Vigili del Fuoco che questa volta sono arrivati in via Caprera, nel quartiere di Sturla, nel levant cittadino, per domare un rogo che ha distrutto una vettura ed una moto parcheggiate.

Dopo il doppio incendio di Bolzaneto, con sei auto ed un camper distrutti, i pompieri sono stati allertat dai residenti di via Caprera dove una vettura hanno preso fuoco per cause ancora da accertare.

I vigili del fuoco sono accorsi ed hanno spento le fiamme evitando che si propagassero alle altre vetture parcheggiate ma i danni per i mezzi coinvolti sono ingenti.

Spente le fiamme sono state avviate le operazioni di bonifica e le prime indagini per risalire alle cause.

Un corto circuito o un gesto volontario sono le ipotesi più accreditate al momento.

Nelle prossime ore verranno acquisite le riprese video di alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena o comunque fornire elementi utili alle indagini.

nella foto di Archivio un altro incendio di auto nella zona