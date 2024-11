Mele (Genova) – Grave incidente, questa mattina prima dell’alba, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, all’altezza della stazione di servizio Turchino, in direzione Genova.

Per cause ancora da accertare un’auto con a bordo due persone è finita contro il guard rail rimbalzando sulla carreggiata.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e le ambulanze del 118 che hanno trasferito in codice rosso i due automobilisti feriti all’ospedale San Martino di Genova.

Per estrarre i due dalle lamiere dell’auto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Sul posto anche la polizia stradale che ha avviato le indagini per accertare quanto avvenuto e le eventuali responsabilità di quanto avvenuto.

Il tratto autostradale è stato parzialmente chiuso per gli accertamenti e per precauzione.