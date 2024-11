Genova – Doppio intervento della polizia per due diversi autobus bloccati da passeggeri “agitati”.

La Polizia ha denunciato in due distinti interventi un 28enne sedicente cittadino argentino per interruzione del pubblico servizio e rifiuto di fornire la propria identità e, in un altro episodio, un 29enne cittadino peruviano e un 32enne cittadino ecuadoriano per danneggiamento aggravato e interruzione del pubblico servizio.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, alcune volanti sono intervenute in via V Maggio, nel quartiere di Quarto, a seguito di segnalazione giunta in sala operativa, di un’autista di un veicolo AMT costretto ad interrompere la corsa e a far scendere tutti i passeggeri, a causa della presenza di un soggetto molesto a bordo.

Giunti rapidamente sul posto, insieme alla Croce Verde, gli operatori si sono avvicinati al soggetto che era in palese stato confusionale e dava in escandescenza, rifiutando anche di fornire le proprie generalità.

L’uomo è stato quindi portato presso gli Uffici della Questura per la regolare stesura degli atti.

Nella serata di ieri invece, intorno alla mezzanotte, le volanti sono intervenute in piazza della Nunziata, dove hanno fermato e denunciato un 29enne e un 32enne per danneggiamento aggravato e interruzione del pubblico servizio, per aver infranto il vetro di sicurezza della porta di un autobus, obbligando così l’autista a non poter riprendere il regolare servizio.

Gli agenti dopo essersi recati sul posto a seguito della segnalazione della Sala Operativa, hanno individuato i presunti autori del danno e li hanno accompagnati presso la locale Questura.