Ventimiglia (Imperia) – Cordoglio nella città di confine per la morte di un uomo di 63 anni, senza fissa dimora, da tempo aiutato dalla locale Caritas.

L’uomo, originario della Tunisia, era piuttosto conosciuto nella cittadina dove si guadagnava da vivere con piccoli lavoretti o grazie all’aiuto delle persone.

Colpito da un improvviso malore, il Migrante è stato trasferito in ospedale dove è deceduto nonostante l’intervento dei medici.

Una storia triste che si conclude tragicamente che si confonde con quella di moltissime altre che da tempo coinvolgono la cittadina di Ventimiglia senza troppo clamore per le istituzioni.

«Siamo molto tristi ed addolorati per la sua prematura scomparsa», dichiara Maurizio Marmo, responsabile Caritas Intemelia.