La Spezia – Un incidente si è verificato nel corso della prima mattinata di oggi, giovedì 5 dicembre, nei pressi di corso Cavour, all’altezza con l’incrocio con via Corridoni. Qui due sorelle, due donne di 44 e 55 anni di età, sono state investite da un’automobile mentre stavano attraversando la strada. E’ accaduto intorno alle ore 8:00.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che sono giunti sul luogo del sinistro stradale: i primi per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e per gestire il traffico che si è creato nella zona, i secondi per prestare le cure necessarie alla due donne.

Entrambe hanno riportato alcune ferite e contusioni, tanto da rendere necessario il trasporto all’ospedale Sant’Andrea. Fortunatamente, nessuna delle due ha mai perso conoscenza dal momento del violento impatto.