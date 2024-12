Liguria – Allerta gialle per neve, da questa sera, in Liguria, con particolare attenzione per l’entroterra. Come preannunciato ieri, Arpal conferma il ritorno della neve nell’entroterra ligure a partire da questa sera.

L’allerta sarà gialla per gli effetti al suolo della neve a partire dalle 20 nelle aree D-E, dove i fiocchi sono attesi fino a fondovalle, e dalla mezzanotte sull’interno dell’area B sopra i 300 metri, e dell’area C sopra i 600 metri.

Le infrastrutture sensibili maggiormente interessate dalle nevicate saranno soprattutto la A26 e la A7, così come i valichi appenninici al confine con l’Emilia Romagna.

Al momento l’allerta si concluderà ovunque domani, domenica 8 dicembre, alle 15, ma nella mattinata di domani verranno effettuate le nuove valutazioni.

Oggi, sabato 7 dicembre, arriva sulla Liguria la perturbazione di origine polare associata alla tempesta Darragh.

Dal tardo pomeriggio sono attese precipitazioni diffuse deboli o moderate con possibili rovesci lungo la costa e locali episodi di neve tonda.

L’ingresso in serata di venti rafficati di burrasca dai quadranti settentrionali su B, A orientale, crinali di DE con locali raffiche fino a 100 km/h sarà accompagnato dal crollo dello zero termico, con deboli nevicate diffuse fino a fondovalle su DE. Mare localmente agitato per onda lunga di libeccio su C.

Nell’avviso odierno si segnalano ancora per domani venti di burrasca dai quadranti settentrionali su ABC e crinali di DE con locali raffiche fino a 100 km/h.

Mare localmente agitato per onda lunga di libeccio su C, molto mosso altrove e disagio fisiologico per freddo acuito dal vento su BC e A orientale.

Ricordiamo anche la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia