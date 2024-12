Genova – Stava cercando di proteggere alcune ragazze il giovane di 18 anni accoltellato ieri mattina, prima dell’alba, in via Jori, nel quartiere di Certosa. Le sue condizioni migliorano, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena ed emerge una vicenda di coraggio pagata a caro prezzo.

Secondo le ricostruzioni, infatti, il giovane avrebbe affrontato il suo aggressore dopo averlo visto strattonare una ragazza e dopo che lo stesso personaggio si era scagliato contro alcune amiche della giovane.

Il ragazzo sarebbe intervenuto in loro difesa e ne sarebbe nata una violenta discussione con l’aggressore che, al culmine della lite, avrebbe estratto un coltello ferendo ripetutamente ad una gamba e al volto, il suo “rivale”.

Il ragazzo di 18 anni avrebbe quindi pagato a caro prezzo il coraggio di aver protetto le ragazze assalite dall’uomo.

Le forze dell’ordine sono già sulle tracce dell’aggressore poiché sembra che si tratti del compagno o ex fidanzato di una delle ragazze aggredite.

Quando verrà fermato dovrà rispondere di diverse accuse come lesioni aggravate e forse addirittura di tentato omicidio.