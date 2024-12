Genova – Ancora un’aggressione a coltellate e ancora sangue sulle strade cittadine. Questa mattina, all’alba, un uomo è stato ferito a colpi di coltello in piazza Barabino, in circostanze ancora da ricostruire.

Sono state le urla dell’uomo, intorno alle 7, a far scattare l’allarme con le chiamate dei residenti della zona al numero di emergenza 112 che ha inviato soccorsi e il pronto intervento delle forze dell’ordine.

A terra, con una vistosa macchia di sangue sulla schiena, l’uomo ferito che urlava per il dolore.

L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Scassi dove i medici hanno riscontrato gravi ferite e lo hanno ricoverato.

Indagini in corso per identificare il suo assalitore e le circostanze dell’aggressione mentre cresce la rabbia e la protesta di chi vive nel quartiere e chiede da tempo più sicurezza e maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle ore notturne quando il quartiere sembra trasformarsi in una sorta di “terra di nessuno”.

Ieri mattina, poco lontano, a Certosa, un 18enne era stato accoltellato per strada per aver preso le difese di alcune ragazze aggredite

notizia in aggiornamento