Settimana che si avvia con condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, sulla Liguria e ancora possibili precipitazioni nevose sul versante padano.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 9 Dicembre 2024

Possibile ancora qualche fiocco nel corso della giornata, mentre sul resto della regione condizioni di cieli nuvolosi o molto nuvolosi nell’interno, da poco nuvolosi a nuvolosi invece sui versanti marittimi, con schiarite più decise sul centro-ponente costiero.

Venti moderati, localmente forti dai quadranti settentrionali, raffiche oltre 80-90 km/h sui crinali di levante, specialmente in nottata.

Mare stirato sotto-costa sul centro e levante, mosso al largo e nell’Imperiese.

Temperature in aumento, specie nei valori minimi; massime stazionarie o in lieve calo, in leggero aumento a ponente.

Sulla costa temperature minime tra +6/+11°C e massime tra +9/+13°C

Nell’interno temperature minime tra -3°C/+4°C e massime tra +1/+9°C