Liguria – Un treno su due in viaggio sulla linea ferroviaria tra Genova e Milano non è mai arrivato puntuale in tutto il 2024. A denunciarlo i comitati dei Pendolari che chiedono un “piano straordinario” per cercare di rimettere a posto una situazione che ha pesanti ricadute sul lavoro e sulla vita di moltissime persone e, in genere, per chiunque viaggi in Treno.

Liguria, linea Genova-Milano: nel 2024 un treno su due non è mai arrivato puntuale, serve subito piano straordinario

Secondo i comitati non passa giorno senza che i treni in viaggio sulle linee ferroviarie da e per Genova, sia viaggiando verso ponente, che levante, dal Piemonte e dalla Lombardia subiscano ritardi e interruzioni.

Secondo la denuncia, sulla linea Genova-Milano, ad esempio, il numero dei treni in orario è sceso dal 70,5% al 50,8% in cinque anni. Numeri che, da soli, certificano la situazione e il progressivo degrado della qualità del servizio offerto ai Pendolari.

Addirittura, sempre secondo la denuncia dei Pensolari, nel 2024 un treno su due non è mai arrivato in orario.

Secondo il parere dei Comitati, l’80% dei problemi è dovuto a problemi di saturazione, guasti o cantieri sulla rete; il 5% ad estranei sulla linea, il 15% a problemi del materiale rotabile quando 10 anni fa erano del 30%.

“Da mesi – fanno notare i comitati – è chiusa la linea di transito di Bardonecchia con la Francia e migliaia di treni merci passano via Ventimiglia congestionando ulteriormente le già fragili linee liguri”.

Il terribile week end dell’Immacolata nel triangolo Voghera, Savona, Recco è costato 946 ore di ritardi su tutti i treni con origine e destino Genova. il 91% dei ritardi è dovuto a problemi dell’infrastruttura.

I comitati dei Pendolari credono che non si possa più affrontare l’emergenza con la gestione dell’emergenza visto che questa è ormai diventata la normalità.

Così come il gruppo Ferrovie dello Stato si sta dedicando, con un piano straordinario per la tratta Roma-Firenze, è arrivato il momento di un summit tra l’AD Antonio Donnarumma, il Presidente Bucci e il Ministro Salvini per elaborare e mettere in sicurezza i collegamenti ferroviari nel nordovest da e per la Liguria in particolare.