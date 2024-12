Genova – A seguito di alcuni controlli condotti ieri dalla Polizia, un uomo di 35 anni è stato arrestato nel quartiere genovese di Cornigliano. Gli agenti l’hanno notato a bordo di un monopattino procedere a tutta velocità, mentre si guardava intorno come se stesse scappando da qualcuno.

Dopo averlo fermato, l’hanno trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanza stupefacente. A seguito di alcuni controlli condotti presso la sua abitazione, è stato rinvenuto un altro panetto di droga, per un totale di circa 250 grammi di cannabis e circa 600 euro in contanti, che gli inquirenti hanno considerato provenienti dall’attività di spaccio.

Nei suoi confronti è così scattato l’arresto e il trasporto presso il carcere genovese di Marassi.