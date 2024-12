Genova – Il sistema di pagamento online di PagoPa è andato in tilt, nella prima parte della giornata, in tutta Italia e i disagi sono stati grossi anche in Liguria dove molti Cittadini hanno faticato non poco a effettuare i pagamenti elettronici con il sistema informatico usato ad esempio per pagare multe e tasse o servizi pubblici come la Tari.

Molte le segnalazioni di disservizi o addirittura di mancato funzionamento dei pagamenti online con le perplessità scatenate da molti che, sui social, fanno notare che, in pochi giorni, sono andati in tilt i bancomat e il servizio di pagamento elettronico di molte banche.

Anomalie tecniche che scatenano “i complottisti” secondo i quali ci sarebbero delle oscure e non meglio precisate “manovre” in atto per coordinare e controllare le operazioni bancarie.

Alcuni arrivano a criticare l’uso dei pagamenti elettronici sostenendo invece l’uso del contante. Fake news prive di fondamento anche in ragione del fatto che il denaro viene ormai per la gran parte versato sui conti bancari ed anche chi preferisce operare per contanti deve necessariamente passare attraverso bancomat e casse in grado di erogare la carta moneta. Un ipotetico “blocco” riguarderebbe evidentemente anche quei servizi e dunque la teoria complottista si “sgonfia” a meno di non voler tornare a custodire il denaro in casa invece che in banca, per la gioia di ladri e truffatori.