Il rafforzamento dell’alta pressione sul Mediterraneo porta anche in Liguria e nel Nord Italia condizioni più stabili rispetto ai giorni precedenti e con schiarite diffuse. Un migioramento temporaneo perché già da domani è atteso un aumento della nuvolosità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 12 Dicembre 2024

Al mattino banchi di nebbia e nubi basse nei versanti padani del settore centrale della regione, cielo sereno altrove.

Nel pomeriggio ancora cieli ampiamente soleggiati, con maggiori schiarite nelle zone interessate dalla nebbia mattutina.

Venti prevalentemente da nord-nord est, inizialmente a carattere moderato, in intensificazione nel corso del pomeriggio con raffiche fino a forti agli sbocchi vallivi del Savonese e sul settore marino adiacente l’Imperiese.

Mare poco mosso a Levante, mosso a Ponente.

Temperature minime stazionarie in costa, in calo nei settori interni. Massime stazionarie o in lieve calo.

Sulla costa temperature minime tra +6/+10°C e massime tra +12/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+5°C e massime tra +5/+11°C