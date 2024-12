Diano Marina (Imperia) – E’ stata riaperta solo nella notte l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa ieri sera, a causa di un terribile incidente mortale avvenuto intorno alle 20,30 in un tratto soggetto ad uno scambio di carreggiata in galleria Gorleri, tra Diano Marina e Imperia Est.

E’ stato infatti necessario chiudere l’autostrada per bonificare l’area e ripristinare l’asfalto rovinato dalle fiamme del rogo nel quale è morto un automobilista che viaggiava sul mezzo che si è scontrato frontalmente con un camion prendendo fuoco.

Le fiamme non hanno lasciato scampo all’automobilista e si è reso necessario chiudere il traffico per le operazioni di soccorso e di spegnimento dell’incendio.

Altri 13 automobilisti sono rimasti intrappolati nella galleria invasa dal fumo e sono stati medicati per intossicazione.

Una sequenza di ambulanze li ha trasferiti nei vari ospedali della zona, a seconda della gravità delle condizioni di salute.

Per ore l’autostrada A10 è rimasta chiusa tra Diano Marina e Imperia Est con pesanti ripercussioni per automobilisti e trasportatori che sono stati deviati sulla statale Aurelia.

Forti le proteste di automobilisti e trasportatori per i cantieri che da tempo rendono difficile e pericolosa la percorrenza della A10 a causa degli scambi di carreggiata. Un errore alla guida o un guasto possono causare incidenti come quello avvenuto ieri sera e che non ha avuto due vittime solo perché la persona alla guida del camion è riuscita ad uscire dal veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme.

