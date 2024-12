Genova – E’ accusato di aver simulato un impatto con un’ambulanza per avere un risarcimento il 52enne, arrestato dai carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali per interruzione di un servizio pubblico, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, stava camminando per via Napoli, quando, al passaggio di una ambulanza, avrebbe simulato di essere stato investito, accasciandosi a terra.

L’operatore del mezzo, consapevole di non averlo investito, si è fermato con l’intento di spiegare all’uomo che l’incidente non era mai avvenuto, ma è stato aggredito con spintoni e calci, anche al mezzo di soccorso che in quel momento stava trasportando un paziente. L’intervento immediato dei carabinieri permetteva di bloccare l’aggressore che a quel punto inveiva contro i militari spintonandoli. L’uomo veniva quindi arrestato e accompagnato presso la sua abitazione in attesta del rito direttissimo che si terrà in mattinata.