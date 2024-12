Genova – Veglieranno sullo shopping natalizio passeggiando per le strade con la “grande uniforme ridotta” i carabinieri che partecipano all’iniziativa voluta dall’Arma nel periodo natalizio.

Il Comando provinciale Carabinieri di Genova, con l’approssimarsi delle festività natalizie, ha infatti predisposto una serie di servizi di pattuglia a piedi nel centro cittadino.

I militari, che per l’occasione indossano la grande uniforme ridotta con sciabola e mantello, oltre a svolgere un servizio di rappresentanza, essendo in costante contatto con gli altri dispositivi di controllo del territorio, contribuiscono a garantire la vigilanza, con finalità di prevenzione e contrasto dei reati, delle affollate vie dello shopping urbano