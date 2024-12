Genova – Due uomini sono stati arrestati dalle forze dell’ordine per il furto che si è verificato nel corso della mattinata di ieri in un bar di piazza Martinez, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di un furto di due telefoni cellulari e di una quantità di denaro contante per circa 300 euro. Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nel luogo dell’accaduto e all’app di tracciamento degli smartphone, i due responsabili sono stati individuati dagli agenti in via Gramsci. Avevano con sé parte della refurtiva.

Si tratta di due uomini di 29 e 30 anni, nei loro confronti è scattato l’arresto.