Varazze (Savona) – E’ ripresa su un unico binario la circolazione lungo la linea ferroviaria tra Genova e Savona, dopo l’incidente avvenuto questa mattina che ha visto un camion che stava viaggiando in A10 perdere il proprio materiale che è terminato sui cavi di alimentazione elettrica dei treni.

La linea è rimasta interrotta per circa sei ore, creando notevoli disagi a centinaia di pendolari che si erano messi in viaggio per raggiungere scuole o luoghi di lavoro. I disagi sulla linea ferroviaria si sono andati a sommare a quelli che si sono registrati lungo l’Autostrada A10 e lungo l’Aurelia, con code che hanno coinvolto automobilisti e mezzi pesanti.

A partire dalle ore 14 la circolazione è ripresa su un unico binario nel tratto compreso tra Varazze e Cogoleto. Ancora pesanti le ripercussioni sul traffico, che hanno coinvolti treni ad Alta Velocità, Intercity e regionali. Sono diversi i convogli che hanno accumulato ritardi, subito cancellazioni o limitazioni del percorso.