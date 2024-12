Genova – Torna l’appuntamento con “a colazione con il sindaco” e si riparte dal Centro Storico, grande cuore e motore della città pur con i suoi contrasti ed enormi problemi che da sempre mettono a dura prova le capacità “gestionali” delle varie amministrazioni comunali che si sono avvicendate a Palazzo Tursi.

A riprendere il dialogo con i Cittadini è il sindaco “facente funzioni” Pietro Piciocchi che è nel bar della liquoreria Marescotti con il presidente del Municipio I centro Est, Andrea Carratu che, con la sua esperienza pluridecennale di amministrazione pubblica – iniziò ad appena 14 anni nel Movimento Sociale Italiano (MSI) per poi aderire alla Lega nel 2012 – conosce molto bene dinamiche e problemi della zona.

Alla prova dei fatti la nuova versione della Colazione con il sindaco che, nel passato, ha suscitato reazioni opposte tra i Cittadini cui è rivolta.

Tra un caffè e un pezzo di focaccia, seduti nel locale, i residenti della zona (ma non solo) potranno dialogare con il Sindaco ed evidenziare problemi e proposte e il tipo di rapporto che si svilupperà sarà il metro del rapporto tra genovesi e amministratori.

Nel passato, infatti, le “accuse” mosse erano di un incontro “preparato” con domande spesso concordate e partecipazione di Cittadini un pò troppo “allineata” con il sindaco e quindi poco incline a parlare di problemi e più di “successi”.

La nuova versione della Colazione con il Sindaco potrebbe rivelare quindi, l’approccio che si terrà in futuro, per il resto del mandato quantomeno, tra gli amministratori e gl amministrati.