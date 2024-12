Correnti fredde che discendono verso i Balcani causeranno una rapida rotazione da parte delle correnti dai quadranti settentrionali sul Nord-Ovest Italiano.

In Liguria previste condizioni di cielo sereno o velato con forte ventilazione da Nord per il periodo pre-Natalizio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 23 Dicembre 2024

Atteso il transito di nuvolosità medio-alta in mattinata sul centro della regione, in rapido dissolvimento nelle ore pomeridiane sul medio-Levante.

Cieli pressoché sereni su tutti i settori (marittimi e padani) per l’intero periodo

Venti deboli o moderati in mattinata dai quadranti settentrionali con rinforzi sulle vallate esposte del Savonese e del Genovesato. Rinforzo a partire dalle ore pomeridiane sugli sbocchi vallivi precedentemente citati, sulle vette e vallate interne del medio-levante e sul Mar Ligure, con possibili raffiche di burrasca.

Mare stirato al mattino sotto costa, in rinforzo fino a mosso in serata con onda corta “spezzata” dalla forte ventilazione settentrionale. Da molto mossi ad agitati sul Mar Ligure con onda significativa localmente superiore ai 3.5-4 MT al largo .

Temperature minime in lieve calo ovunque, ad eccezione dei versanti padani e in quota, ove la diminuzione delle temperature risulterà più netta. Massime in lieve diminuzione sui versanti padani, in quota e sulle vallate esposte alla ventilazione settentrionale del Savonese e del Genovesato. Stazionarie sulla riviera di Ponente.

Sulla costa temperature minime tra +5°C/+11°C e massime tra +11°C/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+5°C e massime tra +4°C/+10°C