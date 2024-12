Genova – Torna la partita allo stadio Luigi Ferraris di Marassi e tornano i consueti disagi per chi abita nella zona attorno all’impianto sportivo ma anche nel resto del quartiere.

A soli tre giorni dall’ultimo incontro, giovedì 26 dicembre, con consueto corredo di proteste e lamentele, domani, domenica 29 dicembre, alle ore 19,30, si torna in campo per l’incontro di calcio Sampdoria – Pisa.

In zona torneranno le consuete modifiche alla viabilità, con il restringimento di corso De Stefanis e la chiusura delle vie limitrofe allo stadio, e alla sosta, con l’obbligo per i residenti di spostare le auto in una zona già a grave crisi di parcheggi e con l’utilizzo per l’area di parchineggio destinata ai tifosi ospiti sulla Piastra Bisagno (uscita autostrada Genova Est) che di consueto rappresenta un “polmone” per i posteggi dei residenti.

In arrivo anche invasione di auto e moto in spregio di qualunque buon senso e delle norme del Codice della Strada e i consueti disagi per il traffico, in corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita dei tifosi che sono soliti pensare che nella zona vengano “sospese” le regole e si possa camminare in mezzo alla strada, attraversare lontano dalle strisce e abbandonare rifiuti in ogni dove.

Nel quartiere si segnalano anche abusi per il rispetto dei parcheggi per disabili – regolarmente occupati da vetture e scooter privi di permessi e l’occupazione dei marciapiedi con moto e scooter.

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria! Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it (https://t.me/liguriaoggi) , alla pagina Facebook ( https://www.facebook.com/liguriaoggi) – dove pubblichiamo tutti gli aggiornamenti o al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f – dove inviamo solo le notizie più importanti