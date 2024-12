Moneglia (Genova) – Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro la parete di una delle gallerie tra Moneglia e Riva Trigoso, nell’estremo levante della provincia di Genova.

Molta paura, tanti danni ma fortunatamente solo lievi ferite per la donna che oggi pomeriggio si trovava alla guida di una autovettura e percorreva la gallerie fra Riva Trigoso e Moneglia. Per cause in via di accertamento, la donna ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare contro la parete di una galleria.

La donna, scesa autonomamente dal veicolo e grazie alle chiamate di altri automobilisti che hanno subito composto il numero di emergenza 112, è stata soccorsa dai militi del 118 e trasportata all’ospedale per accertamenti.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area, e collaborato alla rimozione del mezzo e ripristino della circolazione.