Arenzano (Genova) – E’ stata ritrovata, confusa ma in buone condizioni di salute, la ragazza di 20 anni di cui si erano perse le tracce nella notte di Capodanno.

La giovane è stata ritrovata da un’amica che la cercava da ore insieme alle squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Non è chiaro cosa sia successo nelle ultime ore di affannose ricerche ma ieri sera la giovane aveva pubblicato un messaggio sui social e poi era sparita.

Il contenuto del messaggio aveva preoccupato molto i familiari e gli amici che si sono subito attivati per trovarla.

Fortunatamente la giovane è stata ritrovata e la famiglia può tirare un sospiro di sollievo.

La notizia della scomparsa qui: https://liguriaoggi.it/2025/01/01/arenzano-ragazza-pubblica-video-su-tiktok-a-capodanno-e-poi-sparisce/