Millesimo (Savona) – Hanno sentito puzza di bruciato e visto fumo che andava invadendo le stanze della casa ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha fatto accorrere i vigili del fuoco.

Capodanno di paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito, nella notte per l’incendio divampato sul tetto di una casa a Millesimo, in località Melogno.

I vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio del tetto della casa.

I quattro occupanti sono stati evacuati e oltre la squadra di Cairo Montenotte è giunta in appoggio l’autobotte dalla sede centrale. L’intervento si è concluso in tarda mattinata.

Foto di Archivio