Calizzano (Savona) – Ricerche, nella notte, per ritrovare il 50enne scomparso da casa, a Sale San Giovanni, alla vigilia di Natale. Forse per una segnalazione o per elementi emersi nelle indagini, le forze dell’ordine hanno organizzato le ricerche con i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile nella località Gioberti sulla Sp490 Calizzano/Massimino.

L’uomo, B.J.M.G, di professione falegname, sarebbe scomparso dopo essere andato al lavoro ma i familiari hanno formalizzato la denuncia di scomparsa il 28 dicembre.

Le ricerche dell’uomo si sono inizialmente concentrate nella zona di Sale San Giovani e di Ceva ma poi sono state estese anche alla zona di Calizzano.

Si cerca un furgone bianco e l’uomo che, al momento della scomparsa indossava un maglione nero, pantaloni verdi e una giacca dello stesso colore con scarponcini verdi.

Chiunque avesse informazioni può contattare i carabinieri e tutte le forze dell’ordine.