La Spezia – Proseguono le modifiche alla circolazione lungo la rete ferroviaria della Liguria, dopo lo stop dei treni scattato nello scorse ore nel tratto compreso tra la stazione di Genova Sestri Ponente e quella di Cogoleto che proseguirà fino al prossimo 6 gennaio e che si ripresenterà anche nel fine settimana dell’11 e 12 gennaio.

A partire da martedì 7 gennaio sono previste modifiche alla circolazione nel tratto compreso tra La Spezia e Pisa, al confine tra Liguria e Toscana. Queste si rendono necessarie per lo svolgimento di lavori di potenziamento infrastrutturale.

Ecco, di seguito, i dettagli delle modifiche e i treni che subiranno limitazioni di percorso:

“• I treni Frecciargento da Roma per Genova, via Firenze, subiscono modifiche di orario con allungamento dei tempi di percorrenza da martedì 7 gennaio a domenica 30 marzo.

• I treni Frecciargento da Genova per Roma, via Firenze, subiscono modifiche di orario con allungamento dei tempi di percorrenza da martedì 7 gennaio a mercoledì 30 aprile.

• I treni Frecciabianca da Roma per Genova – Milano – Torino, via Grosseto, subiscono modifiche di orario con allungamento dei tempi di percorrenza da martedì 7 gennaio a domenica 30 marzo.

• I treni Frecciabianca da Torino – Milano – Genova per Roma, via Grosseto, subiscono modifiche di orario con allungamento dei tempi di percorrenza da martedì 7 gennaio a mercoledì 30 aprile.

• I treni Intercity delle relazioni Napoli – Sestri Levante, Roma – Ventimiglia, Milano – La Spezia/Livorno/Grosseto, Milano – Reggio di Calabria, Torino – Salerno subiscono modifiche di orario in partenza, anche con anticipi, e in arrivo con allungamento dei tempi di percorrenza.

• I treni Intercity Notte delle relazioni Torino – Salerno/Reggio di Calabria subiscono modifiche di orario in partenza, anche con anticipi, e in arrivo con allungamento dei tempi di percorrenza.

• I treni Regionali delle relazioni Pisa – La Spezia – Savona, Firenze – La Spezia, Parma/Pontremoli – La Spezia, Milano/Bergamo – Pisa/Livorno via Pontremolese, Borgo Val di Taro/Pontremoli – Pisa/Firenze subiscono limitazioni di percorso, cancellazioni e allungamento dei tempi di percorrenza”.