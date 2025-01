Genova – Un altro nido di vespa killer velutina ritrovato a Quarto. E’ l’ottavo quest’anno e certifica l’avanzata del pericoloso insetto nel caos di una azione di contrasto che fa acqua da tutte le parti.

E’ stato un giovane residente della zona di Quarto Castagna a segnalare quello che risulta essere l’ottavo nido di vespa velutina scoperto a Genova, nelle zone abitate, solo negli ultimi tre mesi, un segnale evidente che dovrebbe mettere in allarme le istituzioni che, invece, sembrano affrontare l’emergenza con una strategia difficile da comprendere.

Il nido, simile ad una damigiana appesa ad un albero, è ben visibile dalla strada ed è già stato segnalato alle autorità ma, come per gli altri 7, non sembra che la faccenda desti particolare attenzione da parte di chi dovrebbe invece garantire la sicurezza dei cittadini oltre alla biodiversità e la tutela degli insetti impollinatori di cui la velutina fa strage.

Come ha più volte denunciato LiguriaOggi.it, l’avanzata del calabrone asiatico, insetto alieno ai nostri ecosistemi e importato chissà come dall’Asia, è stata contrastata con durezza sino al 2017 quando si è concluso lo stanziamento europeo di fondi (progetto Stop velutina). Squadre di volontari addestrati hanno fatto strage di nidi nell’imperiese che era sotto attacco per espansione della velutina dalla vicina Francia. Successivamente però, la lotta ha subito una brusca battuta di arresto ed è ora al minimo storico.