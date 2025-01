Chiusura di settimana con molte nubi e qualche pioggia a causa dell’arrivo sul Nord Italia e sulla Liguria di correnti umide di origine atlantica. Nella giornata dell’Epifania arriverà invece una vera e propria perturbazione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 5 Gennaio 2025

Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte del territorio regionale, faranno eccezione delle schiarite sull’imperiese. Nel corso della mattinata delle precipitazioni in risalita dal mare, generalmente a carattere debole o, al più, moderato, interesseranno il genovesato centro-orientale e lo spezzino.

Nel pomeriggio deboli piogge, a carattere intermittente, sul settore centro-orientale; tuttavia, potranno assumere localmente carattere di rovescio nelle zone interne del levante. Verso sera, dopo un pomeriggio in prevalenza asciutto e con qualche schiarita, sono attesi deboli piovaschi anche sull’imperiese.

Venti nella prima parte della giornata deboli o moderati da nord sul centro-ponente, da sud-est a levante. Dalle ore centrali del giorno permarrà una debole o, al più, moderata ventilazione da nord tra Savona e Genova, mentre sul resto della regione si disporrà dai quadranti meridionali. Rinforzi fino a forti sui versanti padani centro-orientali.

Mare tra notte e mattino poco mosso a ponente, poi mosso ovunque.

Temperature in generale aumento; fatta eccezione per il savonese orientale, ove minime e massime rimarranno stabili, e la Val Bormida, ove le massime saranno stabili od in lieve ed ulteriore calo.

Sulla costa temperature minime tra +5°C/+11°C e massime tra +9°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+6°C e massime tra +2°C/+11°C