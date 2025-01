Genova – Una tragedia si è verificata nel corso della prima mattinata di oggi, martedì 7 gennaio, nella zona di via Cantore nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove due sorelle sarebbero precipitate da un palazzo.

E’ accaduto nei pressi dell’incrocio con via Malinverni. Le donne sarebbero cadute dal quarto piano del palazzo. Una delle due sarebbe morta sul colpo, mentre l’altra è stata soccorsa in gravissime condizioni dai sanitari del 118 che sono giunti sul posto e che, dopo averle prestato le prime cure, l’hanno condotta all’ospedale San Martino in codice rosso, quello di massima urgenza.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che stanno cercando di far luce sull’episodio per cercare di chiarire le cause e la dinamica della caduta. Via Malinverni è rimasta chiusa per circa un’ora.

notizia in aggiornamento