Davagna (Genova) – Non sono più isolati i circa 60 residenti della località Marsiglia a Davagna, nell’entroterra genovese: grazie al varco pedonale aperto ieri sera per superare la frana caduta meno di 24 ore prima, questa mattina i bambini hanno potuto raggiungere la scuola e un residente ha potuto recarsi in ospedale per una prestazione saniitaria programmata.

Lo comunica l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, in contatto costante con il sindaco di Davagna Maurizio Luoni.

«Ringrazio il sindaco, i Vigili del Fuoco e tutti gli operatori intervenuti rapidamente per risolvere la prima parte relativa all’emergenza e somma urgenza – afferma l’assessore Giampedrone – Il varco pedonale è aperto alcune ore al giorno. L’obiettivo di oggi è aprire un passaggio carrabile temporaneo per portare a valle della frana tutte le auto di coloro che vivono nella frazione».

Regione Liguria garantirà al Comune il supporto necessario anche per la fase successiva di messa in sicurezza della parte franata e del suo ripristino.