Savona – Un inseguimento da film è andato in scena nel corso della mattinata dello scorso sabato a Savona, dove degli agenti in servizio hanno notato uno scooter percorrere ad alta velocità via Paleocapa. I poliziotti si sono messi subito all’inseguimento del mezzo, con la fuga che è durata per alcuni minuti per le vie della città, fino a quando il conducente non ha perso il controllo della moto schiantandosi contro alcune auto in sosta. E’ accaduto in piazza Mameli.

Fortunatamente il giovane alla guida non ha riportato ferite o lesioni ed è stato così fermato.

A seguito degli accertamenti svolti, è emerso come il conducente fosse un minorenne sprovvisto di patente e come il mezzo fosse stato rubato la notte precedente. Nei suoi confronti è scattata la denuncia.