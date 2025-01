Ventimiglia (Imperia) – Ha visto un ragazzino che si sbracciava dentro la vetrina di un locale ed ha chiamato i soccorsi. E’ stato un passante a far scattare l’intervento che ha “liberato” un ragazzino francese rimasto chiuso in circostanze ancora tutte da chiarire, in un ristorante sulla passeggiata Trento Trieste nella città di confine.

L’episodio ha suscitato molto clamore, soprattutto perché avvenuto in un locale turistico.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora tutte da confermare, il ragazzino, che faceva parte di una comitiva numerosa, forse una scolaresca, ha chiesto di andare in bagno ed evidentemente si è trattenuto a lungo visto che, nel frattempo, il ristorante ha chiuso per una pausa.

Il ragazzo, uscendo dal bagno, ha trovato il locale vuoto e la porta a vetri chiusa a chiave ed ha iniziato a sbracciarsi per attirare l’attenzione dei passanti.

Una persona che passava in zona lo ha visto, si è avvicinato ed ha compreso, nonostante le difficoltà con la lingua francese, cosa poteva essere successo ed ha allertato i soccorsi.

In breve sono stati avvertiti i titolari del ristorante che sono accorsi e hanno aperto la porta.

Resta ora da capire come abbia fatto il ragazzino a restare tanto a lungo nel bagno e perché nessuno, nel locale come nella comitiva cui apparteneva, non si siano accorti della sua assenza.

