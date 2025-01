Casella (Genova) – Hanno trovato un pipistrello a terra, evidentemente impossibilitato a volare e lo hanno soccorso per poi chiamare i volontari del Cras, il centro che si occupa di curare e assistere la fauna selvatica in difficoltà. Animi sensibili quelli che hanno permesso il salvataggio di una nottola, un tipo di pipistrello che compie lunghe migrazioni per cercare le migliori condizioni ambientali per vivere.

L’animale è stato preso in carico dai volontari Enpa del Cras e medicato per un vistoso ematoma ad un’ala. Probabilmente ha urtato qualcosa o è caduto durante il volo.

Le sue condizioni non sono particolarmente gravi e quindi la prognosi è buona, verrà curato e “ripulito” da parassiti e zecche e poi rimesso in libertà appena le temperature lo consentiranno.

In pochi sanno che la nottola minore è un pipistrello di taglia media ma la più piccola tra le nottole.

Si tratta di una specie migratrice che può compiere spostamenti anche superiori a 1.000 km, venendo così annoverata tra le specie che compiono le migrazioni più lunghe

Il pelo della nottola minore è piuttosto corto, ma nella zona del collo del maschio è più lungo e tende a sollevarsi quando si eccita. Il maschio, inoltre, è un vero e proprio latin lover, nel periodo dell’accoppiamento il suo harem può comprendere fino a 11 femmine, alle quali non permette a nessun altro maschio di avvicinarsi.

Chi desidera aiutare il pipistrello e le sue cure (e ovviamente tutto il Cras) può farlo a questo link: https://linktr.ee/crasenpagenova