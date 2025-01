Savona – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito grave, ieri sera, nell’incidente avvenuto intorno alle 22 in via Luigi Corsi, all’incrocio con via Montenotte.

Per cause ancora da accertare due veicoli si sono scontrati proveniendo da direzioni diverse. Nell’impatto entrambe i veicolo hanno riportato seri danni ma, fortunatamente, nessuno degli occupanti è rimasto ferito in modo grave.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 ma non è stato necessario trasportare in ospedale nessuno.

Le auto sono state rimosse e la polizia locale ha raccolto gli elementi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I residenti della zona fanno notare che in via Montenotte ci sono i semafori guasti.