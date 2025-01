Savona – Brutto incidente fortunatamente senza feriti gravi, ieri sera, in corso Mazzini dove, intorno alle 22, uno scooter e un’automedica si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato a terra nell’impatto con l’ambulanza.

Subito soccorsa, la persona alla guida del mezzo a due ruote ha rifiutato il trasferimento in ambulanza in ospedale.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno fatto i rilievi dell’incidente raccogliendo gli elementi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire la responsabilità di quanto avvenuto.