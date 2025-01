Genova – Forti raffiche di vento vengono segnalate dalla serata di ieri sul tragitto ligure dell’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce ed in particolare nel tratto del super viadotto del Passo del Turchino.

Vento forte anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Bivio A10/Inizio Complanare Savona e sulla A12 Genova – Livorno in particolare tra Lavagna e Sestri Levante

Si raccomanda la massima prudenza alla guida soprattutto lungo i viadotti ed in uscita dalle galleria.