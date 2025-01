Genova – Torna la partita allo stadio Luigi Ferraris di Marassi e tornano, inesorabili, puntuali ad ogni incontro di calcio, i disagi per i residenti.

Oggi, domenica 12 gennaio, alle ore 12,30, si disputa l’incontro di calcio tra Genoa e Parma e sin dalle prime ore del giorno scattano divieti di sosta che obbligano i residenti a spostare l’auto in un quartiere già al collasso per i parcheggi per consentire ad una minima parte di cittadini di “divertirsi”.

Scatteranno anche modifiche alla viabilità, con restringimenti di carreggiate e chiusura di strade attorno allo stadio per misura di sicurezza, con grave e probabilmente illegale restrizione dei diritti alla libera circolazione per i residenti delle vie interessati.

Vie presidiate dalle forze dell’ordine nelle vicinanze dello stadio e “liberi tutti” nel resto del quartiere dove, come di consueto, verrà tollerata la sosta selvaggia, con auto e motorini parcheggiati anche su marciapiedi e passi carrabili, e dove persino i posteggi per disabili verranno occupati da chi pensa che il suo divertimento possa cancellare il diritto di una persona con disabilità di entrare ed uscire quando vuole da casa e di utilizzare l’auto.

Disagi anche “fuori casa” con il posteggio di via Buozzi trasformato in posteggio “ospiti” con divieto di sosta e rimozione forzata dalle 6 di questa mattina.