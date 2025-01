Genova – Un incontro per fare la reciproca conoscenza e per parlare di sport e di iniziative per il futuro quello avvenuto questo pomeriggio nella sede di piazza De Ferrari della Regione Liguria tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il neo presidente del Genoa, l’imprenditore Dan Sucu, entrato ieri nel Cda del Club.

Al faccia a faccia, durato 45 minuti, hanno preso parte anche l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, il direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella e il Chief Strategy Officer della società, Alessandro Galleni.

Al centro della riunione oltre al futuro del Club, il progetto dello stadio e l’importanza del Genoa come brand per la Liguria.